Napoli: cassonetto in fiamme, residenti in strada con secchi e estintori

Venerdì 29 Marzo 2019, 21:33 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 21:39

Questa sera un cassonetto della carta, per causa ancora ignote, si è incendiato al viale Augusto nel quartiere di Fuorigrotta, allarmando i residenti e i passanti. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di un cassonetto della carta, più o meno intorno alle ore 19,15. Il rogo ha incominciato a divorare l’intera struttura. Molta la paura che le fiamme potessero raggiungere le auto in sosta.Alcuni cittadini, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno tentato senza riuscirci di spegnere il rogo con un estintore e con secchi d’acqua. Allertati da una chiamata al 115, poco dopo è intervenuta la squadra 4B dei vigili del fuoco del vicino distaccamento Mostra. Si è trattato dell’ ennesimo sfregio agli abitanti del quartiere di Fuorigrotta, che iniziano davvero a non poterne più di questi ingiustificabili atti di vandalismo e delinquenza. Adesso è caccia al piromane. Non finiremo mai di ricordare, che occorre trovare delle soluzioni deterrenti per questi episodi che non si fermano.