CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 19 Settembre 2019, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scrivania di legno polverosa e abbandonata, il cui unico segno di vita è un tappo di bottiglia verde lasciato chissà quando da chissà chi. Accanto alla scrivania traballante c'è un cestino nero per rifiuti altrettanto impolverato, e dietro lo scarno salotto in rovina si legge una muraglia di graffiti incivili scolpiti nelle pareti di pietra. Siamo nel cuore di Sant'Elmo, al primo piano, sotto gli occhi di centinaia di turisti che passano da qui a tutte le ore. Il colpo d'occhio panoramico del castello resta indimenticabile, ma le scritte non sono l'unico indizio dell'incuria: più che giardini, i viali della fortezza vomerese sembrano boscaglie selvatiche. Erbacce incolte e piante rinsecchite anche in terrazza e in piazza d'Armi, dove gli edifici sono praticamente tutti screpolati. L'area verde di via Annibale Caccavello, ex giardino del castello prima ed ex orfanotrofio poi, è in stato di abbandono da diversi anni. In sintesi, Sant'Elmo e il resto del (trascurato) piazzale di San Martino potrebbero essere senz'altro più belli di come appaiono oggi.