Castellammare, 41enne scomparso in stato confusionale

Vaga in uno stato confusionale, di psicosi e paura. Alessandro 41enne di Castellammare è fuggito questo pomeriggio mentre si trovava all'interno dell'ospedale San Leonardo per accertamenti. I familiari lo avevano portato presso il nosocomio cittadino perche da qualche tempo viveva un disagio mentale molto forte. Allucinazioni sempre più frequenti che associate all'assenza di sonno da una settimana, avevano fatto preoccupare i parenti che questo pomeriggio lo hanno portato per accertamenti al Pronto Soccorso del San Leonardo. Dopo le prime analisi, mentre era in attesa dei risultati, Alessandro è sfuggito al controllo di medici e parenti e si è allontanato da solo. Dalle 18 circa non si hanno più sue notizie. Il fratello Massimiliano ha lanciato l'appello sui social nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo in strada. Il 41enne ha un giubotto nero con interni rossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA