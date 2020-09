Il lockdown ha fatto emergere una tremenda storia di violenza sessuale su un bambino di meno di 10 anni, stuprato dallo zio 57enne. Qualcuno sapeva e ha deciso di inviare un esposto anonimo alla polizia, che ha accertato che quei racconti dell'orrore arrivati nero su bianco in commissariato erano veri. È finito in carcere C.M., 57 anni, incensurato e disoccupato, residente nel rione Scanzano di Castellammare di Stabia, nel cuore del quartiere roccaforte del clan D'Alessandro. L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni del nipote minorenne, fatti avvenuti in una di quelle case fatiscenti all'interno del rione dove, però, il 57enne non vive più da alcuni mesi. I poliziotti stabiesi, agli ordini del dirigente Pietro Paolo Auriemma e del vicequestore Manuela Marafioti, insieme ai colleghi della squadra mobile di Varese, l'hanno scovato a Saronno a casa del fratello, dove si era trasferito prima dell'estate, quando era stato selvaggiamente pestato da altri parenti che avevano deciso di vendicarsi. Nella città lombarda i poliziotti gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura olpontina guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli, per poi trasferirlo nel carcere di Busto Arsizio in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Le indagini hanno permesso di accertare almeno tre distinte occasioni in cui lo zio orco avrebbe abusato del nipotino, dopo averlo fatto entrare nella sua abitazione di Scanzano. L'esposto anonimo è arrivato ad aprile in commissariato. Sfruttando la «stanza di Imma» e il percorso studiato per le vittime di maltrattamenti e violenze in famiglia, il bambino è stato allontanato dal nucleo familiare e ascoltato con tutte le cautele del caso insieme al magistrato per i minori, infine affidato a una casa famiglia. Nel frattempo sono scattate le indagini anche con intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno solo confermato il tremendo quadro accusatorio. Lo zio aveva effettivamente abusato del nipotino e altri familiari del piccolo ne erano a conoscenza, ma non avevano fatto nulla per evitare ulteriori incontri. L'orrore nell'orrore, sul quale sono ancora in corso indagini da parte degli investigatori, per capire fino a che punto si era spinta la «complicità» dei parenti del piccolo o se questi si fossero limitati semplicemente a tacere. Subito dopo l'allontanamento del piccolo dall'abitazione di famiglia, i parenti si erano accaniti contro il presunto pedofilo, picchiandolo. Un pestaggio violento, che aveva spinto il 57enne prima a farsi medicare in ospedale e poi a sparire per un po' da Castellammare, andando a vivere a casa del fratello residente a Saronno. Meno di cinque mesi di indagini, cominciate nel clou del lockdown, hanno permesso ai poliziotti di scoprire che quel bambino era stato effettivamente vittima delle morbose attenzioni dello zio.

Adesso il piccolo sta bene ed è lontano da Castellammare, ospitato in una casa famiglia. Lì ha ritrovato la serenità e il sorriso, in attesa di capire se potrà far ritorno a casa oppure se sarà adottato da una nuova famiglia. Stessa trafila vissuta da una bambina di Gragnano, sua coetanea, che a fine febbraio ha raccontato in un disegno consegnato alla maestra le orribili attenzioni dello zio. Da pochi giorni, il 30enne (assistito dall'avvocato Renato D'Antuono) ha ottenuto i domiciliari, dopo aver trascorso cinque mesi in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minore. La mamma e la nonna sono agli arresti a casa, accusate di aver coperto lo zio.

