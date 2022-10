Castellammare, abusi, ora è pugno di ferro: via il gazebo del ristorante

Aiuole trasformate in pedane, intimato l'abbattimento del dehors a un ristorante dell'Acqua della Madonna. Dal diniego del 2019 da parte del settore urbanistica per l'installazione di un gazebo, il ristorante di via Caio Duilio ha trasformato l'area che doveva servire ad abbellire con piantine e verde l'esterno del locale, in un'altra sala dove poter servire i rinomati piatti di pesce.

Al sopralluogo della polizia municipale del giugno 2020, nonostante si fossero accertati abusi sul suolo pubblico, non era seguita alcuna procedura. Oggi su spinta della commissione prefettizia che ha nominato il nuovo dirigente del settore urbanistica Mario Oscurato e assunto due nuovi dipendenti nell'ufficio con sempre meno personale negli anni, si passano al setaccio procedimenti sospesi sui quali c'è da far sentire il pugno duro. È così per il ristorante che ha ricevuto la diffida dal settore urbanistica per la rimozione degli abusi entro 15 giorni, quantificando in ottomila euro le spese di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi se dovesse essere il comune a procedere in danno. «Sul posto è stata accertata la trasformazione delle suddette aiuole - scrivevano i vigili urbani a seguito del sopralluogo di due anni fa - originariamente costituite da un muretto perimetrale basso, in tufo giallo, contenente terreno vegetale e piantumazioni. Dette strutture ad oggi risultano costituite da un muretto perimetrale alto circa 40 centimetri, prima destinato alla messa a dimora delle piante, riempito e pavimentato».



Abusiva la pedana come abusiva la canna fumaria di un noto ristorante di corso Garibaldi. In quel caso il dirigente Oscurato ne aveva intimato la rimozione, ma il titolare del locale si era appellato al Tar che pure aveva negato l'autorizzazione. La linea dura dei commissari prosegue sulle abitazioni come per i locali: la priorità è colpire chi ha occupato abusivamente spazi pubblici. Gli ultimi provvedimenti sono il segnale di un cambio di passo all'interno degli uffici di palazzo Farnese soprattutto sul fronte dell'antiabusivismo. Nel quartiere dell'Acqua della Madonna è già in corso un monitoraggio che aveva portato nel corso dell'estate alla rimozione di fioriere utilizzate per delimitare alcuni spazi e pedane abusive. Un'operazione che però non ha impedito a chi quelle strutture le utilizza per propri fini, di riposizionare il tutto in barba a qualsiasi decisione comunale. Pochi giorni fa la commissione ha varato il progetto di produttività per il triennio 2022-2024 che servirà «per dare impulso alla definizione delle istanze di condono edilizio giacenti presso l'ufficio tecnico comunale, nonchè di concludere le istanze su cui pendono procedimenti oggetto di ordini di demolizione». Un'accelerazione per le circa tremila pratiche ancora da analizzare.