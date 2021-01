Allarme bomba a Castellammare, evacuata la posta: intervengono gli artificieri

Castellammare. Allarme bomba all'ufficio postale di via Plinio, intervengono anche gli artificieri. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi alla posta centrale di Castellammare di Stabia. Il direttore dell'ufficio ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che faceva riferimento ad una bomba pronta ad esplodere all'interno dei locali di via Plinio.

Subito è scattato il protocollo di sicurezza, che ha visto l'intervento dei poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, che hanno seguito le operazioni di sgombero dell'ufficio postale e di messa in sicurezza della zona, in attesa dell'arrivo degli specialisti del nucleo artificieri di Napoli. Dopo il sopralluogo e i controlli, per fortuna è stata esclusa la presenza di ordigni, ma la paura in tutto il quartiere è stata tanta. Sul posto, per la deviazione del traffico, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale stabiese. Adesso sono in corso le indagini per risalire all'autore delle telefonata minatoria, che sarà denunciato per procurato allarme.

