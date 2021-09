Castellammare, anziana morta in casa da due giorni

Tragedia della solitudine a Castellammare, un'anziana è stata ritrovata senza vita giovedi sera in via Amato dai vigili del fuoco. I soccorsi erano stati allertati da una vicina di casa della donna che non sentiva e non vedeva l'aziana da due giorni. Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno chiuso la strada al traffico per permettere ai pompieri di salire al quinto piano con l'ausilio di una scala mobile. Dal balcone i vigili del fuoco sono riusciti ad introdursi nell'appartamento e far entrare dalla porta medici e infermieri giunti sul posto. Per la donna però non c'èra più nulla da fare, inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118. Una tragedia che ha scosso il centro cittadino rimasto paralizzato per le operazioni di soccorso e per i tanti residenti rimasti in strada a lungo sperando che arrivassero buone notizie dall'appartamento.

