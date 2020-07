Anziana rapinata in casa nel Napoletano, banditi in fuga con la cassaforte

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Amato, a Castellammare. Sul posto sono subito accorsi i poliziotti del commissariato stabiese, che hanno avviato le indagini agli ordini del dirigente Pietro Paolo Auriemma e del vicequestore Emanuela Marafioti. L'anziana vittima della rapina sta bene anche se è sotto choc. Sono in corso i rilievi della scientifica e della squadra investigativa. Non è escluso che chi ha agito potesse già conoscere bene quell'abitazione.

Castellammare. Sono riusciti ad entrare in casa mentre l'anziana donna era da sola. I due hanno forzato l'accesso nell'abitazione, hanno bloccato la padrona di casa 96enne e hanno portato via una piccola cassaforte con denaro e oggetti preziosi.