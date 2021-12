Castellammare, arma e munizioni sequestrate in un sottotetto

Perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Durante le operazioni, in uno stabile a via del Gesù a Castellammare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in un sottotetto di pertinenza condominiale una pistola Beretta con matricola abrasa calibro 7,65 armata di 5 proiettili. Sequestrato anche un involucro con all’interno 55 grammi di marijuana e 10 grammi di crack. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.