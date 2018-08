Lunedì 27 Agosto 2018, 12:00

Arrestato in flagranza dai carabinieri a Castellammare di Stabia Federico Ingenito, 35enne già noto alle forze dell'ordine e resosi responsabile di furto e di inosservanza a prescrizioni della sorveglianza speciale. L'uomo è stato notato girare per la città in sella a un scooter con atteggiamento sospetto e, durante un inseguimento per le vie cittadine, è finito contro una Fiat 500 parcheggiata in strada. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l'Honda SH 150 sul quale aveva tentato la fuga era provento di furto a un 50enne del luogo e presentava evidenti segni di effrazione. La perquisizione personale di Ingenito ha invece portato al sequestro di cacciavite, verosimilmente usato per rubare il mezzo, che è stato restituito al proprietario. L'arrestato è in attesa di rito direttissimo.