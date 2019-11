In permesso premio, fugge all'alt e si ribalta: 37enne ferito e arrestato

Tutto è accaduto tra il rione Savorito di Castellammare e la periferia di Santa Maria la Carità. In manette è finito un 37enne di Gragnano, attualmente in prova nelle Marche dopo una lunga detenzione e in permesso a Boscoreale dalla madre. Senza patente, aveva deciso comunque di uscire in macchina e nella periferia stabiese ha incrociato il posto di controllo dei carabinieri della compagnia di Castellammare.