CASTELLAMMARE DI Stabia - Sorpreso con 30 chili di alimenti appena rubati in una pizzeria. I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato C.C., 35enne già noto alle forze dell'ordine. Ha forzato una saracinesca di una pizzeria di Via Gesù e raccattato gli alimenti che vi erano depositati. Non ha fatto in tempo a fuggire che i militari lo hanno sorpreso con circa 30 chili di salumi, formaggi e bibite. Condotto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA