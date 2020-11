Duemila euro per un falso acquisto di bestiame: arrestato l'estorsore

Aveva contattato telefonicamente, nel febbraio scorso. un imprenditore di Lettere, chiedendo il pagamento di duemila euro per l'acquisto di alcuni capi di bestiame di qualche anno prima. L'acquisto, però, non era mai avvenuto. L' imprenditore ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Oggi i militari della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato di un 39enne, del quale non sono state rese note le generalità.

L'uomo è accusato di tentata estorsione ai danni dell'imprenditore. Le indagini hanno permesso di accertare il carattere estorsivo della richiesta di denaro, «in quanto - afferma il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso - la vittima non aveva alcun debito né con l'indagato, né con il padre dello stesso, che fino ad alcuni anni prima aveva svolto l'attività di commerciante di bestiame con l'aiuto del figlio».

