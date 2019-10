Nave cinese nelle acque di Castellammare: «Niente allarmi, ecco cosa sta accadendo»

Per le sue particolari caratteristiche di costruzione navale, la Hua Yang Long è definita come Heavy Load Carrier. Costruita nel 2015 dai cantieri navali di Guangzhou Shipyard in Cina, è di proprietà della Guangzhou Salvage Bureau. L’unità ha una lunghezza massima di 228 metri per una larghezza di 43 metri ed ha una stazza di 45349 tonnellate. La Hua Yang Long proviene dal porto turco di Icdas, da cui è partita lo scorso 15 settembre ed è destinata ad una delicata ed alquanto complicata operazione di caricazione. Infatti, tra il 2 e il 4 novembre prossimi, nella rada di Castellammare di Stabia avrà luogo l’operazione di semi affondamento della Hua Yang Long che consentirà la successiva caricazione sul ponte scoperto di una seconda nave posacavi. La particolarità di questa unità navale è quella di essere appunto semi affondabile fino al ponte principale, raggiungendo una profondità massima di immersione di 14 metri. In questo caso, il carico da imbarcare è rappresentato da un’altra nave, che per le sue caratteristiche risulta essere già galleggiante e che pertanto non necessita di essere anch’esso affondato. L’operazione di semi affondamento, “float on/float off”, viene realizzata attraverso le speciali e particolari casse di zavorra di cui è fornita la Hua Yang Long che una volta riempite, consentono alla nave di posizionare il proprio ponte di imbarco ad una profondità tale da consentire l’operazione di carico, permettendo alla stessa nave, in funzione delle sue caratteristiche metacentriche e del suo centro di gravità, di conservare una riserva di spinta tale da non consentire il capovolgimento o l’affondamento della nave.



Tale operazione vedrà impegnati costantemente gli uomini del Capitano di Fregata Ivan Savarese, il quale ha già dato luogo al rilascio di apposita autorizzazione contenente tutta una serie di prescrizioni a carico di entrambe le unità interessate.

Castellammare. È in attesa di una nave posacavi da trasportare nelle Filippine la motonave Hua Yang Long, ormeggiata a largo delle coste stabiesi da ieri. Dopo le segnalazioni di improbabili trivellazioni in corso arrivate al centralino del 1515, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha spiegato la presenza della grossa e particolare imbarcazione che batte bandiera cinese. "In pratica - spiega il comandante Ivan Savarese - la nave sarà semiaffondata per caricare un'altra imbarcazione da trasportare altrove. È stato scelto quel punto nel Golfo di Napoli perché la profondità delle acque e la lontananza dalla costa permettono questo tipo di operazioni in perfetta sicurezza".