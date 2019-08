Dimentica le chiavi nel cruscotto e la bimba resta bloccata in auto: salvata dai vigili del fuoco

Venerdì 23 Agosto 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scende dall'auto dimenticando le chiavi all'interno, bambina bloccata salvata dai vigili del fuoco. È successo questa mattina in via Amato a Castellammare.I fatti si sono svolti poco dopo le 10, una donna a bordo della sua Lancia Y ha parcheggiato all'inteno delle strisce bianche, con lei a bordo la figlia di circa tre anni. Scendendo dall'auto la donna ha dimenticato le chiavi della vettura all'interno, in pochi istanti il sistema di sicurezza della Lancia ha chiuso le sicure e la piccola è rimasta sola in auto.Spaventata la donna ha cominciato a chiedere aiuto ai passanti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno rotto il finestrino posteriore dell'auto e liberato la piccola. La mamma ha così potuto riabbracciare la sua piccola che intanto piangeva da sola in auto.Via Amato è una strada molto trafficata e la presenza di passanti e commercianti del rione ha contribuito a tranquillizzare mamma e figlia dopo lo spiacevole incidente.