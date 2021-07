Castellammare, blitz nel rione dello spaccio: abbattuto muro abusivo di 25 metri

Blitz antiabusivismo nel rione Moscarella: il Comune abbatte un muro di cinta abusivo lungo 25 metri. Questa mattina, dopo un sopralluogo effettuato lo scorso 30 giugno dall’ufficio tecnico e dalla polizia municipale di Castellammare di Stabia, è stato accertato che in via Traversa Tavernola, presso il lotto 9 Iacp del rione Moscarella, uno dei quartieri dello spaccio di droga, qualcuno aveva realizzato un muro abusivo sul suolo comunale.

I responsabili non sono stati ancora identificati, ma si sono occupati della realizzazione di un muro perimetrale in blocchi di lapillo cemento, alto circa un metro, per una lunghezza di 25 metri. La zona rientra interamente in territorio vincolato dal punto di vista paesaggistico e ambientale, dunque gli uffici comunali hanno disposto il ripristino dello stato dei luoghi. Questa mattina, con una ditta incaricata, è stato effettuato l’abbattimento dei manufatti che occupano il suolo pubblico.