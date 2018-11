Save the Sarno: depuratore da casa in cambio di bottigliette usate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 11:02

Riciclare bottiglie di plastica per difendere l'ambiente e il fiume Sarno. Parte da questa concezione la campagna di sensibilizzazione Save the Sarno voluta dall'Acquatec che, per ogni cittadino che raccoglierà almeno 50 bottiglie di plastica, offre un impianto domestico di microfiltraggio. La società che in Campania gestisce più di 60 case dell'acqua in quasi 40 Comuni tra le province di Napoli e Salerno, prova a sensibilizzare i campani a poche ore dall'ultimo episodio che ha visto il Sarno protagonista in negativo.Tra i giorni sabato 3 e lunedì 5 novembre un'ondata di plastica si è riversata lungo il fiume, fermandosi davanti a tronchi abbattuti dal mal tempo che hanno fatto da diga. Immagini che hanno scatenato l'indignazione pubblica, mostrando chiaramente a tutti quanta plastica arrivi quotidianamente alla foce del Sarno e poi sulla costa tra Castellammare e Torre Annunziata. «Già da anni incentiviamo i cittadini a non comprare l'acqua imbottigliata - spiega Diego De Chiara, ammministratore di Acquatec, - per evitare lo spreco di plastica».