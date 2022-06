Castellammare: va in caserma per una denuncia ma aveva droga nel borsello, arrestato 27enne

Si reca in caserma per sporgere una denuncia, ma i militari notano che è in possesso di droga e lo fermano. È successo a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri hanno arrestato un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. A notare la presenza di una busta sospetta è stato l'agente di servizio che stava raccogliendo la denuncia: mentre il 27enne apriva il borsello per consegnare il proprio documento, il carabiniere ha notato che all'interno era presente un involucro tipicamente utilizzato per conservare una dose di cocaina.

APPROFONDIMENTI LA TERRA DEI FUOCHI Giugliano: sorpreso mentre incendia rifiuti arrestato 73enne... L'INSEGUIMENTO Piazza Garibaldi, 21enne tunisino con precedenti arrestato per... I CONTROLLI Castellammare, denunciato 30enne incensurato a passeggio con una...

Il 27enne ha tentato di scappare ma è stato bloccato da due militari all'ingresso dalla caserma, nonostante avesse tentato di liberarsi con calci e pugni. Il 27enne ha quindi messo in bocca l'involucro nel tentativo di nasconderlo, ma i carabinieri hanno allertato i sanitari del 118 che lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo.

Lì finalmente il giovane ha sputato l'involucro, al cui interno erano contenuti 2,2 grammi di cocaina, ed è stato dimesso senza giorni di prognosi. Sono 10 invece i giorni di prognosi per i tre Carabinieri che hanno riportato contusioni. Il 27enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.