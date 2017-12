Natale di sangue nel Napoletano: centauro sbanda con la moto e muore

Lunedì 25 Dicembre 2017, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:40

CASTELLAMMARE - Asfalto killer nella serata di Natale, centauro 32enne muore dopo aver battuto la testa contro un palo. È successo poco dopo le 17.30 quando A.C., 32enne di Gragnano, viaggiava a bordo del suo Honda Sh di colore grigio sull'ex statale per Agerola in direzione Castellammare. Per cause ancora in corso di accertamento l'uomo ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato per alcuni metri per poi finire la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 ma per il 32enne gragnanese non c'era nulla da fare. È morto poco dopo l'impatto.Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castellammare e la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Dalle prime analisi sembra che il centauro viaggiasse da solo nella carreggiata in direzione Castellammare e che indossasse il casco protettivo sbalzato sul selciato dopo l'impatto. Ora la salma è stata trasferita all'obitorio di Castellammare in attesa delle disposizioni del pm di turno.