Castellammare, città in lutto per la morte del vicesindaco Radice

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Castellammare piange la morte del suo vicesindaco. Lello Radice, attore e assessore alla cultura si è spento questa mattina nella sua casa dopo una lunga malattia. Aveva 53 anni e dal luglio del 2018 ricopriva la carica istituzionale affidatagli a sorpresa dal sindaco forzista Gaetano Cimmino. Lo stesso lo ricorda così: "Il miglior vice che si potesse desiderare. Un compagno di viaggio, un amico. Ciao, Lello." Decine i messaggi di coordoglio e vicinanza che stanno arrivando alla moglie Mariajosè e ai figli Giordia e Riccardo. Lello Radice prima di rivestire lil ruolo di vicesindaco era stato per anni direttore artistico del Teatro Supercinema di Castellammare, creando per la prima volta in città una stagione di prosa che riportava sui palcoscenici stabiesi attori di fama nazionale. Allievo di Italo Celoro, ha ricoperto molti ruoli in teatro e al cinema fino al sodalizio degli ultii anni con Sal Da Vinci che lo aveva voluto nei suoi spettacoli fino allo scorso autunno. Come assessore alla cultura aveva aperto gli spazi della città alle associazioni cittadine e creato rassegne che riportavano la musica nei luoghi pubblici, com'è stato per il Capodanno 2018.