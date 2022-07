Martellate sullo scoglio per rubare datteri, identificato e denunciato 47enne stabiese

Identificato e denunciato il bagnante che, nel fine settimana scorso, ha distrutto uno scoglio per estrarre i datteri di mare, davanti agli occhi increduli dei presenti sulla spiaggia pubblica di Castellammare di Stabia. Indagini lampo degli uomini della Guardia Costiera, guidati dal comandante Selleri, che avevano avviato l'inchiesta domenica mattina e in 48 ore hanno dato un'identità al predatore di datteri. Si tratta di un 47enne stabiese, originario de quartiere del centro antico, denunciato per i reati di danneggiamento aggravato e pesca illegale di datteri di mare.

«L’odierno risultato - commenta il comandante Achille Selleri - ha ancora una volta dimostrato il danno ambientale che si procura alla flora ed alla fauna marina nell’attività di estrazione illegale del dattero di mare, in quanto si tratta di un mollusco bivalve che cresce all’interno di buchi che scava nella roccia sott’acqua, motivo per cui per pescarli è necessario distruggere e devastare interi tratti di costa. Questa vicenda, risolta in poche ore, dimostra che nella nostra città i crimini e la tutela dell’ambiente marino non vengono tollerati e vengono perseguiti senza esitazione, non abbassando la guardia su atti di inciviltà e vandalismo che non possono essere accettati».