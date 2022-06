Alto impatto a Castellammare, identificate 109 persone

Ieri sera gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, i finanzieri del comando provinciale Napoli e personale della polizia locale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare in particolare in corso Garibaldi, nei pressi della villa comunale, in piazza Principe Umberto e piazza Giovanni XXIII.

Nel corso dell’attività sono state identificate 109 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllati 53 veicoli, 3 esercizi commerciali e contestate 2 violazioni del codice della strada per guida senza patente e mancato possesso dei documenti di circolazione.