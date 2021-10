Castellammare di Stabia, furto in casa: in carcere un uomo di 59 anni

Stamattina gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 14 ottobre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – ufficio esecuzioni penali, nei confronti di Nicola Esposito, 59enne stabiese, poiché condannato alla pena di 2 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione e ad una multa di 1000 euro per un furto in abitazione commesso a Castellammare il 4 dicembre 2015.