Clan e politica a Castellammare di Stabia, vertice in prefettura sul rischio scioglimento

Ultimo vertice in prefettura prima dell'invio della relazione al ministro. Nei prossimi giorni il caso Castellammare di Stabia sarà al vaglio del Viminale. Ieri mattina, infatti, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, come da norma, ha visto la partecipazione anche del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati