Un pallino fisso quello dei boss per la politica. O meglio: quello di salire in politica; avere rapporti con la politica; tenere uno in politica. Una vocazione antica per i vertici del clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia, capaci di «fare le fortune politiche» di qualcuno o di «entrare nel partito principale» grazie a uomini di propria fiducia.

È in questo scenario che vanno calati gli arresti della notte scorsa, nel corso delle indagini sull’omicidio del consigliere comunale del Pd Luigi Tommasino. Quindici anni dopo l’agguato di viale Europa, finiscono in manette i presunti mandanti. Oggi abbiamo il nome dei mandanti, ma anche un possibile movente, ribadito da tutti i pentiti di questa storia e confermato da una intercettazione ambientale inedita: «Luigi Tommasino manteneva un rapporto a doppio filo con il clan D’Alessandro; quando ha provato a distaccarsi - si legge - lo hanno ucciso».

Blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, finiscono in cella il boss Vincenzo D’Alessandro (classe 1976), formalmente a Nuoro per un periodo di libertà vigilata, ma stanato nella sua Castellammare di Stabia, dove aveva il permesso di girare nei giorni a ridosso dei processi; e i due colonnelli Paolo Carolei, altro soggetto libero (era stato scarcerato dopo 18 anni di reclusione); e Sergio Mosca (che era già detenuto al 41 bis per altri reati).

Sono i tre mandanti, a leggere le indagini del pm anticamorra della Procura di Napoli Giuseppe Cimmarotta (aggiunto Sergio Ferrigno), in una ricostruzione che abbraccia anche altri omicidi, nella saga nera che si è abbattuta su Castellammare e dintorni una quindicina di anni fa. In questo scenario, ieri sono stati raggiunti da misure cauetlari anche Antonio Lucchese (è accusato di omicidio di Antonio Vitiello); Catello Romano, che sta scontando la condanna definitiva per l’omicidio Tommasino e che ora viene indicato come killer di D’Antuono e Donnarumma (quest’ultimo colpito per errore e estraneo alle cosche), come killer di Nunzio Mascolo e come responsabile di un altro tentato omicidio, sempre in nome e per conto dei D’Alessandro.

Una svolta che chiude formalmente il cerchio. In questi anni sono stati condannati gli esecutori materiali del delitto, i quattro del commando che - in sella a due scooter - seguirono l’auto nella quale il consigliere viaggiava assieme al figlio di soli 14 anni. Condanne definitive in questi anni erano arrivate per Salvatore Belviso («ho sparato 13 volte, l’ho centrato mentre era al volante») che ha incassato 18 anni; Renato Cavaliere (30 anni), Raffaele Polito (12 anni, dopo ha collaborato con la giustizia) e lo stesso Romano (condannato a 30 anni). Già, Catello Romano. Ricordate lo scoop di Dario Sautto su Il Mattino? Un killer laureato, grazie a una tesi di laurea sulla “fascinazione del male”, che ripercorre l’omicidio del consigliere Tommasino, anche se - come sottolinea il gip Giordano - non svela particolari inediti sulle responsabilità di killer e mandanti.

Una svolta a pochi giorni dal voto per il rinnovo del consiglio comunale stabiese. Tommasino sarebbe stato ucciso perché avrebbe provato a distaccarsi dal clan D’Alessandro. Diversi gli appalti e gli affari passati al setaccio, la vendetta del boss è arrivata all’apice della carriera politica del consigliere Pd. Ha spiegato il killer Belviso: «Mosca ha dato l'ordine di uccidere Tommasino direttamente a me e, nel darmelo, mi ha detto che era una persona che, essendo diventata politicamente importante grazie all’appoggio del clan D'Alessandro, non aveva rispettato gli impegni prendendo le distanze».

Polito invece sostiene che Tommasino avrebbe tenuto per sé 30mila euro, soldi sottratti al clan. Agli atti le parole di un nuovo pentito, si chiama Pasquale Rapicano che parla de relato. Ai pm, nel 2020, dice: «Mosca ha sempre privilegiato i rapporti con la politica. Tommasino portava gli appalti a Pasquale D’Alessandro (non indagato ndr), le ditte dei lavori pubblici erano legate ai D’Alessandro». Ma c’è un versante politico che abbraccia almeno trent’anni di storia stabiese e che irrompe sull’attualità. Si parte dall’omicidio del consigliere Pds Sebastiano Corrado (anno 1992, sono in corso le indagini, ndr), allo scandalo del 2009 con il killer che aveva in tasca la tessera del Pd, fino al voto di giugno 2024. Un pentito ha fatto il nome di un candidato che sarebbe legato ai D’Alessandro: 30anni di solitudine, voti, appalti e omicidi.