Sabato 27 Aprile 2019, 15:27

Un escursionista di 77 anni è morto nella zona collinare stabiese, dopo essere caduto in un dirupo. Insieme con un amico entrambi esperti di sentieri, sarebbe scivolato durante una passeggiata verso il monte Faito, a Castellammare, all'altezza di via Tuoro monte Coppola. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, volontari del Ross e il personale del 118. A dare l'allarme è stato l'altro escursionista, 67enne. Le operazioni per il recupero sono state complicate perché la zona è impervia.