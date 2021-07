Castellammare, esplosione nei locali del commissariato di polizia di via De Gasperi. Almeno tre agenti feriti, ma non in maniera grave, dopo la deflagrazione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Castellammare di Stabia.

Ancora ignote le cause dell'esplosione, ma sembra esclusa l'ipotesi dell'attentato. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, arrivati gli artificieri. In corso rilievi della Scientifica.