Due feriti in poche ore soccorsi a Castellammare. «Ci hanno rapinato»

Due radi nella stessa notte, nella stessa zona. Due giovani nel mirino, colpiti da un proiettile: entrambi hanno dichiarato di aver subito una rapina. La ricostruzione e la dinamica sono al centro dell'inchiesta.

Ore 23.35. Un 36enne è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia per farsi medicare una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. Ed è stato poi dimesso con 10 giorni di prognosi. Ai carabinieri, chiamati dagli operatori sanitari, il giovane avrebbe dichiarato di essere stato vittima di una tentata rapina in via Garibaldi, nel rione Provolera a Torre Annunziata.

Ore 2,15. Un 20enne è stato soccorso per una ferita al gluteo nello stesso ospedale, verosimilmente provocata da un colpo di arma da fuoco. Anche in questo caso si tratterebbe di una tentata rapina subita in viale Villa Regina a Boscoreale. Venti, in questo caso, i giorni di prognosi.