Castellammare. Incendio in una mansarda al Centro Antico, in fiamme un b&b. Non ci sono feriti, ma è stata tanta la paura nel pomeriggio di oggi a Castellammare di Stabia. Intorno alle 17 è scoppiato un incendio al quarto piano di un edificio di via De Turris, a due passi dalla centralissima piazza Monumento.



Sul posto sono subito intervenute tra squadre dei vigili del fuoco che hanno avuto difficoltà per domare il rogo, visto che l'appartamento trasformato in bed & breakfast è praticamente tutto in legno. Disabitato al momento, il b&b è di proprietà di un'anziana che vive al piano di sotto ma è gestito dalla figlia, anche lei residente nello stabile. APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Castellammare, in fiamme bed and breakfast che hanno avuto difficoltà per domare il rogo, visto che l'appartamento trasformato in bed & breakfast è praticamente tutto in legno. Disabitato al momento, il b&b è di proprietà di un'anziana che vive al piano di sotto ma è gestito dalla figlia, anche lei residente nello stabile. LEGGI ANCHE Dà fuoco a una casa abbandonata nel centro storico: denunciato



Spento l'incendio i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un sopralluogo con i vigili del fuoco. Il rogo dovrebbe essere di natura accidentale, innescato forse dal cattivo funzionamento di un interruttore o da un corto circuito nell'androne, ma al momento non è ancora esclusa del tutto l'ipotesi dell'incendio doloso.

