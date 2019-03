Paura nel Napoletano: in fiamme un capannone di cosmetici, colonna di fumo nero visibile in tutto il Golfo

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco stanno provando a domare le fiamme, mentre una coltre di fumo è visibile da tutta l'area stabiese. Al momento, le forze dell'ordine escludono che possano esserci feriti. Le fiamme sono molto alte, mentre il vento forte sta spingendo il fumo e la cenere verso il mare. In corso l'evacuazione di diverse abitazioni investite dal fumo intenso.

Giovedì 21 Marzo 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLAMMARE - In fiamme deposito di cosmetici nella periferia stabiese: paura e allarme diossina, ma per il momento non si registrano feriti. Pochi minuti fa è scoppiato un violento incendio in un capannone di via Ripuaria, strada che segna il confine tra Castellammare, Pompei e Torre Annunziata.