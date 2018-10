Patto Fincantieri-Naval Group: a Castellammare le navi francesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 09:55

CASTELLAMMARE - Il consolidamento dell'industria navale europea passa per i cantieri di Castellammare di Stabia che saranno coinvolti nella costruzione di quattro navi per la Marina Militare francese. È questo il primo atto dell'alleanza strategica stretta tra le aziende leader di Italia e Francia nel campo della Difesa: Fincantieri e Naval Group giungono a un accordo e a raccogliere i primi frutti potrebbero essere gli operai del Sud. La notizia arriva da Parigi, dove è in corso l'Euronaval, il più grande salone espositivo in materia di difesa navale. Tra gli stand dove si possono ammirare modellini e filmati che mostrano in alta definizione gli ultimi ritrovati in termini di tecnologie, gli amministratori delegati di Fincantieri e Naval Group hanno annunciato il loro sodalizio. Con il supporto dei rispettivi governi, quello italiano e quello francese, i due Ad, Giuseppe Bono ed Hervé Guillou, hanno firmato l'alleanza «fondamentale per consolidare la posizione di player europei per rimanere nella corsa» dinanzi ai grandi concorrenti mondiali. «Noi siamo troppo piccoli in Europa per combattere da soli, uniti abbiamo la possibilità di competere con i russi, i giapponesi, coreani e i cinesi» ha spiegato Giuseppe Bono sottolineando come questo accordo avrà ripercussioni sull'intero gruppo.