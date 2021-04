Castellammare, l'ordinanza del sindaco per prorogare la zona rossa rafforzata

Zona rossa rafforzata fino all'11 aprile a Castellammare. Il sindaco Gaetano Cimmino ha firmato l'ennesima ordinanza per limitare uscite e aperture commerciali sul territorio. Restrizioni che inaspriscono il lockdown cittadino per l'andamento contagi che registra ancora positivi tutti i giorni. Nonostante dal 7 aprile si dovrebbero riaprire le scuole dell'infanzia, primaria e del primo anno della media inferiore.

Per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l' attività sarà consentita dalle ore 5 fino alle ore 19. La vendita con consegna a domicilio sarà consentita invece fino alle ore 22, invece, per gli esercizi di vendita di generi alimentari e per gli esercizi di vendita di saponi, detersivi e affini.

Inoltre le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie etc) saranno consentite: sia nella forma di ristorazione con asporto sia nella forma di ristorazione con consegna a domicilio nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 18. Ed esclusivamente con consegna a domicilio dalle ore 18 in poi. In tale fascia oraria la consegna a domicilio non è consentita a bar e altri esercizi simili senza cucina.

Il mercato rionale del San Marco sarà riaperto per le giornate di martedì e sabato, esclusivamente per la vendita di generi alimentari, garantendo il contingentamento degli accessi. L’accesso alla villa comunale e agli arenili sarà consentito dalle ore 6.30 alle ore 8.30, esclusivamente per l’attività sportiva individuale.