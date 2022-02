Castellammare, flash mob in villa contro la privatizzazione dell'arenile

Hanno portato i teli da mare e li hanno stesi sulla spiaggia, “L’arenile è nostro, no alla privatizzazione”. Con questo slogan decine di cittadini si sono dati appuntamento sabato pomeriggio in villa comunale a Castellammare. Il flash mob organizzato dal centro sinistra cittadino in collaborazione con la associazioni tra cui anche il Comitato Italiano Femminile (CIf), è stata la risposta al piano di utilizzo aree demaniali (Puad) presentano in questi giorni dall’amministrazione di centro destra. Nel nuovo piano spiagge voluto del sindaco forzista Gaetano Cimmino, l’arenile di Via De Gasperi andrà diviso in 16 lotti, tutti meno uno da privatizzare, lasciando libero invece lo spazio davanti alla villa comunale. Il 30% delle aree libere è troppo poco per molti e così in poche ore è partita l'organizzazione della manifestazione per dire no al piano che la prossima settimana potrebbe arrivare in giunta per essere approvato.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Circum, stop ai treni a Castello di Cisterna: attivati i bus... IL BOLLETTINO ​Covid in Campania, 6.257 casi e 15 morti: indice di contagio al... L'EXPO Expo di Dubai, la Campania tra ricerca, innovazione e impresa LA SOLIDARIETÀ San Valentino, appello dall'ospedale Cardarelli: «Donate il...

Il caso ha già visto la mobilitazione di consiglieri comunali e parlamentari: «Ritengo inaccettabile la proposta del sindaco che invito o ad aprire un serio confronto sull’argomento coinvolgendo non solo le forze politiche in consiglio comunale ma anche associazioni e liberi cittadini con l’auspicio di una maggiore condivisione su scelte riguardanti il futuro della città. Il mare è di tutti e come stabiesi paghiamo già un prezzo fin troppo salato per poter usufruire delle nostre spiagge». Così la deputata del Movimento Cinque Stelle, Carmen Di Lauro.

Mentre il sindaco e la maggioranza difendono l’idea alla base del progetto: «Accesso libero al mare, servizi più efficienti e contrasto agli abusivi. La mia idea sul Puad, - fa sapere Cimmino - meglio noto come Piano Spiagge, per mettere ordine dopo decenni di caos e riqualificare il waterfront di corso Alcide De Gasperi. La bozza di piano sarà oggetto, come nostra consuetudine, di un ampio e articolato confronto democratico prima dell'approvazione. E con il Puc puntiamo alla rigenerazione urbana e al rilancio dell'intera area in chiave turistica».