Far West a Castellammare: auto in fuga al posto di blocco, la polizia spara in aria e ferma il fuggitivo

Forzano posto di blocco e i poliziotti sparano in aria. Uno deo fuggitivi fermato, l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce ma è ricercato. L'episodio è avvenuto poco fa a Castellammare, in via Napoli, dopo la polizia stava effettuando controlli. Stando alle testimonianze di alcuni passanti, i poliziotti hanno anche esploso due colpi di pistola in aria.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, sei casi positivi e quattro decessi in 24 ore: sono 60 i morti per il Covid



Nella folla fuga, i due sono caduti con lo scooter, uno è rimasto a terra ed è stato bloccato. Il secondo centuaro è riuscito a fuggire.

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA