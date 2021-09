Funivia bloccata dal maltempo, passeggeri fermi in cabina

I fulmini bloccano la Funivia, passeggeri bloccati in cabina riportati a valle dopo il maltempo. E' accaduto questo pomeriggio poco dopo le 17,00 quando un violento temporale si è abbattutto su tutta la provincia. Il forte vento, ma sopratutto i fulmini hanno messo in blocco il sistema che si è fermato mentre a bordo c'erano 17 persone più il controllore. L'attesa è durata tra i dieci e i quindici minuti, sospesi in aria aspettando che il motore venisse riattivato. Dopo la tempesta il motore di riserva ha permesso di riportare lentamente entrambe le cabine a destinazione.

La Funivia è stata sospesa da Eav alle 17,25 lasciando in montagna circa 50 persone che aspettano un mezzo sostitutivo per tornare a Castellammare, un autobus già attivato dai dirigenti Eav che stanno seguendo le operazioni di recupero dei passeggeri rimasti a terra.