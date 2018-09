Furti ai turisti sulla Sorrentina: preso il ladro in scooter

Nel caso avvenuto ad aprile, però, il 35enne Federico Ingenito, pregiudicato di Castellammare, non aveva fatto i conti con un poliziotto libero da servizio che l'ha riconosciuto e non è riuscito a bloccarlo solo a causa del traffico.

Ieri mattina, però, per lui è arrivato l'ordine d'arresto, il secondo in poche settimane. Ingenito è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, a chiusura di indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, guidati dal dirigente Vincenzo Gioia e dal vicequestore Francesco Mainardi.



Già ai domiciliari in largo Pozzano da agosto per il furto di uno scooter, Ingenito è finito in cella per il furto ai danni di una turista inglese. La donna aveva parcheggiato sulla piazzola della strada Panoramica, quando Ingenito si è avvicinato all'automobile, ha sfondato il finestrino lato guida e ha portato via una borsetta con dentro contanti (in euro e sterline), passaporti e altri oggetti. Il traffico, però, aveva bloccato il poliziotto libero da servizio che comunque aveva riconosciuto Ingenito e raccolto, insieme ai colleghi, la denuncia della turista inglese.

Giovedì 20 Settembre 2018, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castellammare. Approfittava del momento di distrazione dei turisti in sosta sulla piazzola della Statale Sorrentina, incantati ad ammirare il panorama offerto dal Vesuvio e dal golfo di Napoli. Sfondava il finestrino e, velocemente, si dava alla fuga su uno scooter elettrico.