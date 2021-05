Castellammare, furto al Forum giovani: «Non abbandonateci in questo momento»

Sono entrati probabilmente di notte. Facilitati dall'assenza di controlli e di un impianto di sicurezza. Ancora un furto per il Forum del giovani, a Castellammare, a distanza di mesi. Una sede sventrata e tanto rammarico per i ragazzi che si occupano delle attività pubbliche dell'associazione che fa capo al Comune.

«Siamo stati derubati ancora una volta-scrivono anche sui social- è questa la triste realtà che ci accompagna oggi. Il Forum dei Giovani ha subito l’ennesimo torto. Aprire la sede e trovare tutto sotto sopra, di nuovo non è facile. Con entusiasmo e caparbietà ci siamo messi in gioco cercando di promuovere e avvicinare i giovani stabiesi alle politiche giovanili. Non ci fermeremo! Però siamo stanchi dei soprusi. Chiediamo alle Istituzioni Città di Castellammare e al sindaco Gaetano Cimmino e alle forze dell’ordine, di non abbandonarci in questo particolare momento ma di stare al nostro fianco come sempre!».