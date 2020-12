Funerali sorvegliati, una «deviazione» di percorso non prevista, ma nessun disordine né episodi eclatanti. Ieri mattina, alla chiesa dello Spirito Santo dell'Acqua della Madonna, i funerali di Antonio De Luca, 76 anni, alias «vaccarella», tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta uomo di fiducia del defunto boss Michele D'Alessandro e suo luogotenente nel Centro Antico stabiese. De Luca è morto in ospedale ad Ariano Irpino, dove era arrivato diverse settimane fa per Covid. Dopo l'ultimo tampone negativo, però, si sarebbero verificate complicanze polmonari e le sue condizioni si sono aggravate, finché il cuore non ha cessato di battere.

La salma è arrivata in mattina in chiesa, dove un ristretto numero di familiari ha assistito all'interno, mentre nel piazzale esterno si è radunata una piccola folla formata da una quarantina di persone, tra cui diversi pregiudicati, alcuni dei quali ritenuti vicinissimi ai vertici del clan D'Alessandro. Tutto è proceduto senza particolari episodi, con la funzione funebre che solitamente, nei casi di camorristi di rango come il 76enne, viene vietata dalla Prefettura per possibili problemi di ordine pubblico. Ieri non è stato così. Funerali regolari e senza problemi. Sul posto erano presenti i carabinieri della compagnia di Castellammare. Le forze dell'ordine hanno registrato soltanto una deviazione del percorso dopo la funzione religiosa: il corteo funebre ha imboccato il Centro Antico, sbucando da piazza Orologio, anziché percorrere via Bonito. Un ultimo viaggio all'interno del rione che l'ha visto protagonista della scena camorristica stabiese. Dopo aver scontato una lunga condanna da inizio anni 90 al 2014, De Luca era tornato in carcere un anno dopo: le informative della polizia lo ritenevano nuovamente inserito con un ruolo di vertice nelle gerarchie del clan D'Alessandro. Nel 2018 ottenne la scarcerazione in seguito a un incidente di esecuzione. Da allora l'Antimafia non ha registrato più il suo avvicinamento agli ambienti di camorra.



