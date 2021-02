Castellammare, il nipote del superboss picchiato e accoltellato

Arriva in ospedale con diverse ferite, una delle quali chiaramente una coltellata, ma racconta di aver avuto «un incidente in moto» e di essere «caduto su una scheggia di vetro». Secondo gli investigatori, però, è stato vittima di una violenta aggressione a bastonate e coltellate. È stato medicato e poi dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni, il 18enne R.E., incensurato residente nel rione Acqua della Madonna di Castellammare. Il ragazzo è nipote del defunto superboss di zona Renato Raffone, alias «battifredo», che negli ultimi anni di vita era relegato per motivi di salute ai domiciliari: la processione del santo patrono San Catello gli riservava anche un «inchino» di riverenza sotto casa.

Al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo sono intervenuti, per ascoltarlo, i poliziotti del commissariato stabiese, che hanno avviato le indagini agli ordini del dirigente Pietro Paolo Auriemma e del vicequestore Manuela Marafioti. Gli investigatori non credono alla tesi dell'incidente stradale, anche perché pochi minuti prima dell'arrivo in ospedale del 18enne era arrivata la segnalazione di una violenta lite tra giovanissimi proprio nel rione Acqua della Madonna. Le ferite sono state medicate e giudicate guaribili in una decina di giorni. La più insolita era un taglio alla schiena del ragazzo, che il giovane ha spiegato fosse dovuto alla caduta dalla moto su una scheggia di vetro a terra. Quel taglio, però, risulterebbe compatibile con una coltellata poco profonda, come il racconto di alcuni testimoni che hanno raccontato di aver assistito a una lite tra giovani non lontano dagli chalet, avvenuta sabato sera. La squadra investigativa del commissariato di Castellammare è al lavoro per capire se effettivamente il 18enne sia rimasto vittima di un'aggressione a coltellate. Se così fosse, la «pesante» parentela del ragazzo potrebbe significare che non è finita qui.



