Castellammare, impatto moto-scooter a via Acton: muore 36enne stabiese

Venerdì 13 Luglio 2018, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 16:48

Impatto fatale a via Acton, 36enne stabiese perde la vita dopo una notte al reparto rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Nicola De Martino è spirato nella tarda mattina dopo i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Il 36enne ieri sera era bordo del suo scooter insieme alla fidanzata quando c’è stato l’impatto frontale con una motocicletta Yamaha 600 dove viaggiava un’altra coppia, due giovani stabiesi.A riportare le ferite più gravi De Martino e la fidanzata, che dopo un primo soccorso al San Leonardo di Castellammare sono stati trasferiti al nosocomio napoletano. Anche la fidanzata di De martino lotta per la vita così come la giovane che era in sella alla motocicletta, ricoverata in rianimazione al San Leonardo. Il conducente della Yamaha non è in pericolo di vita ed è sotto osservazione all’ospedale di Boscotrecase. Sull’incidente indagano gli agenti del comando di polizia municipale di Castellammare che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.