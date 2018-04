Martedì 3 Aprile 2018, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 20:45

CASTELLAMMARE. Investono una ragazzina a bordo di uno scooter sul lungomare, uno dei due bloccato dai testimoni. Poco dopo le 20 una adolescente è stata investita lungo il corso Garibaldi, a due passi dalla villa comunale. A investire la ragazzina due coetanei a bordo di uno scooter, che subito dopo l'incidente anziché prestare soccorso hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga a piedi. Il guidatore è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il passeggero è stato bloccato da alcuni testimoni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha fermato il giovane e lo ha trasferito al comando di piazza Giovanni XXIII ed ora la sua posizione è al vaglio delle forze dell'ordine. Nel frattempo la ragazzina investita è stata trasferita in ospedale ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Al pronto soccorso le è stata riscontrata una lussazione ad una spalla e una contusione ad un braccio. Intanto in città è caccia all'investitore in fuga.