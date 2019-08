Castellammare, lidi abusivi: maxi sequestro della Guardia Costiera

Giovedì 1 Agosto 2019, 12:55

Castellammare. Più di 600 lettini da spiaggia, circa 200 ombrelloni, cinque imbarcazioni in legno, alcune canoe ed altre attrezzature da spiaggia. E' questo il bilancio dell'operazione scattata all'alba di oggi coordinata dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, con la collaborazione e supporto della locale Compagnia dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del locale Comando dei Vigili Urbani.Gli uomini del Capitano di Fregata Ivan Savarese hanno trovato lungo il litorale stabiese di Via de Gasperi anche un grosso serbatoio di acqua di circa 1000 litri, completamente abusivo, che veniva usato per permettere a pagamento ai bagnanti di fare la doccia al mare. Inoltre i militari operanti hanno scoperto una scala in legno che dava accesso alla spiaggia. Il litorale in questione non è balenabile, ma tempo ormai sono decine i bagnanti che approfittando dello spazio libero, uno dei pochi nella zona, mette a repentaglio la propria salute scegliendo di farsi il bagno a pochi metri dalla foce del fiume Sarno. In totale quaranta i militari impegnati al fine di reprimere le abusive occupazioni di tratti di spiaggia libera da parte di soggetti che senza alcuna autorizzazione e/o concessione attrezzavano veri e propri lidi abusivi, costringendo a volte anche con la minaccia i bagnanti ad affittare l’attrezzatura e cacciare coloro che volevano semplicemente usufruire la spiaggia senza riceve i servizi prestati illegittimamente. I gestori dei lettini e ombrelloni sono stati identificati e denunciati.