Lite per motivi di viabilità, donna kappao con un pugno nel Napoletano

La violenza è stata fermata solo dall'arrivo dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e da una pattuglia della polizia municipale.



Un'ambulanza del 118 ha trasportato la donna in ospedale, dove adesso si trovano tutti i partecipanti e i carabinieri, che denunceranno tutti. In una delle auto viaggiava una donna incinta.

Lunedì 20 Maggio 2019, 21:02

Castellammare. Una banale precedenza, tra l'altro in un momento in cui c'era traffico, ha scatenato prima una serie di insulti, poi una violenta lite. È accaduto poco fa al centro di Castellammare in via Marconi, dove diverse persone sono intervenute per provare a sedare la lite, degenerata in rissa. Ad avere la peggio è una donna, colpita in pieno volto da un pugno e messa letteralmente kappao da uno dei litiganti.