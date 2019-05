Lite tra parenti nell'ospedale di Castellammare, devastato il pronto soccorso: «Un'onda di barbari»

Domenica 26 Maggio 2019, 08:14

Hanno preso a calci la porta del triage dove vengono registrati i pazienti, sono entrati e hanno aggredito l’uomo che si trovava all’interno. Calci, pugni e un vetro rotto. Una violenza inaudita ieri sera presso l’ospedale San Leonardo per una lite tra parenti. Il diverbio sarebbe cominciato nei reparti del nosocomio, poi proseguito in pronto soccorso dove le persone erano scese per farsi refertare. I danni sarebbero all’esterno del pronto soccorso dove è stata divelta una porta e rotto il vetro dell’accettazione. Sul posto gli agenti del commissariato di Castellammare guidati da Vincenzo Gioia che hanno identificato gli autori dell’aggressione.«Un’onda di barbari - commenta Raffaele Amodio coordinatore aziendale Fsi-Usae - ringrazio l’azione delle forze dell’ordine e delle guardie giurate del pronto soccorso grazie ai quali l’aggressione non si è spostata dove c’erano altri malati. I medici in servizio hanno continuato a svolgere il proprio lavoro salvaguardando i propri pazienti».