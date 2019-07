Choc nel Napoletano: mamma muore stringendo la neonata in braccio a sette giorni dal cesareo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Luglio 2019, 16:00

Aveva in braccio la sua piccola nata una settimana fa, quando si è accasciata al suolo in bagno. Il pianto della piccola ha attirato i familiari della neo mamma che dalla stanza accanto sono accorsi. Maria Teresa Comentale, infermiera 35 enne, è spirata all'alba di sabato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Leonardo dopo una notte tragica. Le sue ultime ore di vita le ha trascorse in casa con la primogenita nata domenica scorsa con taglio cesareo alla clinica Villa Stabia di Castellammare.