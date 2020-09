«Le criticità emerse in questi primi tre giorni altro non sono che ordinarie conseguenze». Gianpaolo Scafarto, assessore alla viabilità risponde alle critiche dopo il cambio dei sensi di marcia per nove strade cittadine. Il Pum sarà attivo a partire dal 4 ottobre ma prima della chiusura del centro alle auto sono cambiate diverse indicazioni per gli automobilisti. «La modifica dell'assetto di una circolazione stratificata sapevamo potesse portare disagi - spiega Scafarto - alcune strade però andavano addirittura contro il codice: è il caso di via Plinio il Vecchio e via Napoli. Il nostro obiettivo è garantire vivibilità e prima di chiudere il centro abbiamo potenziato il trasporto pubblico attivando 9 linee urbane di trasporto su gomma e istituendo 500 ulteriori posti per la sosta in strada».

L'ex capo del Noe è diventato, assieme al sindaco, il bersaglio di critiche e proteste di gran parte della città. Foto di ingorghi sul viale Europa e in via Amato hanno fatto il giro della rete con accuse durissime per un piano che la città proprio non comprende. In aggiunta ci sono le dimissioni del comandante dei vigili Alfonso Mercurio che avrebbe lasciato l'incarico per motivi personali. Un'ulteriore grana per Cimmino che ora dovrà pensare anche al successore di Mercurio in un momento delicato, dove la gestione dei vigili è un tassello importantissimo per il Pum. Le critiche arrivano anche dalle forze politiche di opposizione. «La città è piombata nel caos. Il nuovo Piano della mobilità si sta attuando attraverso veri e propri blitz, incertezze, approssimazioni e polemiche, per non dire col favore delle tenebre. Un piano - scrive la minoranza - che dovrebbe essere condiviso e partecipato, sta diventando un guazzabuglio. Provocando tensione e crisi nello stesso corpo di polizia municipale». Italia Viva, Movimento Cinque Stelle e le civiche Uniti per Stabia e Partito della città chiedono un consiglio comunale monotematico. «Un piano di questa portata va applicato ascoltando la città, le categorie, le associazioni i sindacati. Non può divenire un braccio di ferro. È per queste ragioni - scrivono i 5 consiglieri - che stiamo procedendo ad una raccolta delle firme necessarie per portare la discussione in un consiglio comunale, dove gli stakeholder (rappresentanze cittadine) possano intervenire e contribuire. Facciamo appello a tutti i consiglieri comunali affinché firmino la richiesta di convocazione e si schierino dalla parte dei cittadini».



Unito nel dissenso anche il Pd. «Quel che si contesta - dice il segretario Peppe Giordano - sono principalmente due aspetti: la mancanza di infrastrutture propedeutiche a un nuovo piano traffico, in particolar modo la mancanza di parcheggi e l'assenza di una segnaletica all'avanguardia (lettori targa, varchi attivi ed ulteriori impianti di flusso e deflusso per accesso in città); la condivisione di tutti gli attori interessati a queste scelte, in primis i commercianti». Il gruppo dirigente del Pd chiede al sindaco Cimmino di ravvedersi: «Si azzeri tutto, si riparta dalle deficienze strutturali e di merito evidenziate. Invitiamo l'amministrazione a fare un passo indietro».

