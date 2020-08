LEGGI ANCHE

La barca in avaria si trovavaa circa tre miglia dalla costa di Castellammare. Il Comandante della Guardia Costiera stabiese, Capitano di Fregata Ivan Savarese, ha disposto l’immediato intervento in zona della Motovedetta CP 550 che ha raggiunto in breve tempo il motoscafo in avaria.

Sul posto è intervenuta anche la Motovedetta CP 549 di Torre del Greco, già impegnata in mare in atre attività. Entrambi i mezzi navali della Guardia Costiera hanno portato in salvo tutte le persone presenti a bordo del motoscafo. Le donne ed i bambini sono stati accompagnati sino al porto di Torre del Greco ove sono stati affidati alle cure del personale medico del 118. Agli uomini rimasti sul motoscafo veniva prestata assistenza sino al più vicino porto di Torre Annunziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Motoscafo alla deriva al largo delle coste stabiesi, salvate 8 persone tra cui 3 bambini. Nel primo pomeriggio di oggi, il personale della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, con l’assistenza di una seconda motovedetta di, è intervenuto soccorrendo otto persone (4 adulti, un adolescente e tre bambini), che si trovavano a bordo di una barca di circa 7 metri, con motore in avaria.