Maxi multa per il concerto della Reggia di Quisisana: sanzioni a Bennato e gli organizzatori

Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 12:11

CASTELLAMMARE - Multe e sanzioni amministrative per gli organizzatori del concerto di Eugenio Bennato alla Reggia di Quisisana. La somma ammonterebbe a circa 80 mila euro e a pagare non saranno solo gli Scabec ed Ente Parco, ma anche gli artisti che sono saliti su un palco non autorizzato: Bennato appunto e il cantautore nigeriano Bombino. La vicenda tutta amministrativa sta per giungere alle battute finali e il provvedimento potrebbe partire già nelle prossime ore.