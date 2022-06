Castellammare, denunciato 30enne incensurato a passeggio con una mazza da baseball

A Castellammare i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città. Denunciato per porto ingiustificato di armi un 30enne del posto incensurato. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre passeggiava in via Privati con una mazza da baseball tra le mani.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Napoli, due 14enni rom arrestati dopo una folle fuga in Tangenziale... LO SPACCIO Napoli, arrestato 20enne a Barra: sorpreso con 43 stecche di hashish LA GIUSTIZIA Napoli, assolti dopo 25 anni: «Impossibile interrogare gli...

A Pozzano denunciato un parcheggiatore abusivo sorpreso nell’attività illecita con recidiva nel biennio. Arrestato per evasione Francesco Gargiulo, 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno trovato in viale Europa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Ora è in attesa di giudizio. Durante i controlli sono state identificate 45 persone e controllati 36 veicoli. Diverse le contravvenzioni al codice della strada.