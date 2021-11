Pompei, tronco cade sui binari: la Circum resta ferma per alcune ore

Il tronco di un albero a causa del maltempo cade sui binari: tratta della Circumvesuviana interrotta in provincia di Napoli. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come a «causa della rimozione di un tronco in località Pompei-Villa dei Misteri, sulla tratta Castellammare di Stabia-Torre Annunziata, al momento la circolazione ferroviaria è interrotta». La tratta in questione insiste sulla linea Napoli-Sorrento.

Il tronco è stato rimosso a mezzogiorno, la circolazione è ripresa sulla tratta Torre Annunziata-Castellammare.